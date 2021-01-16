Batı Sahra sorununun çözümü için 40 ülkeden özerklik önerisine destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Batı Sahra sorununun çözümü için 40 ülkeden özerklik önerisine destek

16.01.2021 00:37 | Son Güncelleme: 16.01.2021 00:40
Batı Sahra sorununun çözümü için 40 ülkeden özerklik önerisine destek

Fas ve ABD'nin Batı Sahra sorununun çözümüne yönelik düzenlediği konferansta 40 ülke Rabat yönetiminin egemenliği altında "özerklik" önerisine desteğini açıkladı.

Fas ve ABD'nin Batı Sahra sorununun çözümüne yönelik düzenlediği konferansta 40 ülke Rabat yönetiminin egemenliği altında "özerklik" önerisine desteğini açıkladı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve ABD Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenker başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda 40 ülkeden 27'si bakanlık düzeyinde temsil edildi.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamaya göre, katılımcılar bu bölgesel çekişmenin adil ve kalıcı çözümü için Fas'ın özerklik girişimine destek verdiklerini belirtti.

Toplantıya katılan ülkeler arasında Fransa, Kuveyt, Mısır, Ürdün, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Gabon da bulundu.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlker Başbuğ Donald Trump Fikri Sağlar Fahrettin Koca
Magazin Hadise Hande Erçel Demet Şener Şeyma Subaşı
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı İsmail Kartal Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batı Sahra sorununun çözümü için 40 ülkeden özerklik önerisine destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 00:44:03. #1.15#
title