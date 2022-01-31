Batı Rusya'ya Nasıl Yaptırımlar Uygulayabilir?

Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığması ve Beyaz Saray'a göre işgalin her an olma ihtimali Washington dahil birçok başkentte en önemli gündem maddesi. Batılı ülkeler Ukrayna'nın işgali durumunda Moskova'ya sert yaptırımların uygulanacağını vurguluyor

DailyMotion.com - Güncel