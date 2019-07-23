Batı Nil Virüsü nedir, nasıl korunmalı?

Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu daha çok yaz aylarında görülen ve nadir de olsa yaşamı tehdit edebilen bir virüs. Ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ve vücut ağrısı gibi şikayetlere yol açtığı için elde edilen bulgular griple karıştırılabiliyor.

Sivrisinek virüsü, kanıyla beslendiği kuşlardan alarak insanlara ve diğer hayvanlara bulaştırabiliyor. Euronews.com'da Görüntüle