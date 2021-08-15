Batı Kudüs yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

İsrail güçleri, Batı Kudüs yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İsrail güçleri, Batı Kudüs yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Meir bölgesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 13 uçak da yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangın nedeniyle Kudüs'ün büyük kısmında gökyüzünü duman kapladı.

Öte yandan yerel basında yer alan haberlerde, İsrail polisinin yangın bölgesine yakın 4 yerleşim bölgesi sakinlerini tahliye etmeye başladığı belirtildi.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangının hızla büyüdüğü, risk altındaki Eitanim Psikiyatri Hastanesi'ndeki hastaların helikopterle tahliye edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci