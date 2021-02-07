Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
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Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri

07.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 07.02.2021 13:37

Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanlık rezidansına doğru yürüyüş düzenleyen bir grup, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanlık rezidansına doğru yürüyüş düzenleyen bir grup, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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