Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
07.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 07.02.2021 13:37
Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanlık rezidansına doğru yürüyüş düzenleyen bir grup, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.
Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanlık rezidansına doğru yürüyüş düzenleyen bir grup, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh