Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
29.01.2021 19:34 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:39
Gösteriden detaylar Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanlık rezidansı önünde toplanan bir grup, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.
Gösteriden detaylar Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanlık rezidansı önünde toplanan bir grup, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi. Ellerinde meşaleler taşıyan göstericiler, Netanyahu'yu istifaya çağırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh