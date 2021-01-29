Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
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Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri

29.01.2021 19:34 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:39

Gösteriden detaylar Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanlık rezidansı önünde toplanan bir grup, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

Gösteriden detaylar Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanlık rezidansı önünde toplanan bir grup, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi. Ellerinde meşaleler taşıyan göstericiler, Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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