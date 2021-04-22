Batı Kudüs'te Filistinli ve İsrailli gençler arasında kavga çıktı
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Batı Kudüs'te Filistinli ve İsrailli gençler arasında kavga çıktı

Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Filistinli ve İsrailli gençler, Batı Kudüs'te henüz bilinmeyen nedenle kavga etti.

Filistinli ve İsrailli gençler, Batı Kudüs'te henüz bilinmeyen nedenle kavga etti.

Batı Kudüs'ün en işlek caddesi olan Yafa'da Filistinli ve İsrailli gençler birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Bir İsraillinin bacağından yaralandığı olayların ardından bölgeye çok sayıda İsrail polisi sevk edilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir grup Yahudi gencin olayları takip eden İsrailli gazetecilere saldırdığı görülüyor.

Kudüs'te gerginlik artıyor

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı'nda tansiyon yükselmişti.

İsrail polisi, ramazanın ilk 6 gününde Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere karşı ses bombası ve toplumsal olaylarla müdahale aracı kullanmıştı.

Dün ise Batı Kudüs'te Filistinli ve İsrailli gençler arasında kavga yaşanmıştı.

Batı Kudüs'te Filistinli ve İsrailli gençler arasında kavga çıktı
Batı Kudüs'te Filistinli ve İsrailli gençler arasında kavga çıktı
Batı Kudüs'te Filistinli ve İsrailli gençler arasında kavga çıktı
Batı Kudüs'te Filistinli ve İsrailli gençler arasında kavga çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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