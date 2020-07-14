Batı Kudüs'te binlerce kişi Başbakanlık konutu yakınında Netanyahu'yu protesto etti
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Batı Kudüs'te binlerce kişi Başbakanlık konutu yakınında Netanyahu'yu protesto etti

İsrailliler, hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevinden istifa emesi için Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.

Batı Kudüs'te binlerce kişi Başbakanlık konutu yakınında Netanyahu'yu protesto etti
14.07.2020 22:25 | Son Güncelleme: 14.07.2020 23:20

İsrailliler, hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevinden istifa emesi için Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.

"Siyah Bayraklılar" olarak bilinen grup tarafından Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önünde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, "suç başbakanı", "diktatörlüğe hayır" yazılı pankartlar açarken, sık sık İsrail Başbakanı'nı istifaya çağıran sloganlar attı.

Bazı protestocuların Netanyahu'yu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) benzeten resimlerin yer aldığı tişörtler giydiği görüldü.

Polis 2 göstericiyi gözaltına aldı

Güvenlik güçlerinin koyduğu barikatları aşmaya çalışan göstericiler ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. İsrail polisi, 2 göstericiyi gözaltına aldı.

Az sayıda Netanyahu taraftarı da yine Başbakanlık konutu yakınında destek gösterisi düzenledi.

İsrail'de Kovid-19 salgını sonrası giderek artan işsizlik ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu karşıtı gösterilerdeki artış dikkati çekiyor.

Netanyahu hükümetinin Kovid-19 salgınından etkilenen sektörlere yeterli yardımı yapmadığı gerekçesiyle 11 Temmuz'da Tel Aviv'de düzenlenen gösteriye de binlerce kişi katılmıştı.

İsrail polisi, dün sabah 35 günü aşkın süredir Başbakanlık konutu önünde gösteri düzenleyen Netanyahu karşıtlarına müdahale etmiş, göstericilere ait çadırları sökerken pankartları da indirmişti.

Göstericiler ile polis arasında yaşanan arbedede 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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