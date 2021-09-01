Batı Karadenizli balıkçılar "vira bismillah" dedi
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Batı Karadenizli balıkçılar "vira bismillah" dedi

Batı Karadenizli balıkçılar 'vira bismillah' dedi
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, "vira bismillah" dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, "vira bismillah" dedi.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, 1 Eylül - 15 Nisan arasında olan balık sezonunu saatlerin 00.00'ı göstermesiyle teknelerinin motorlarını çalıştırarak açtı.

"Yeni sezondan umutluyuz"

Balıkçı Çağdaş Özer, AA muhabirine, yeni sezon öncesi heyecanlı olduklarını söyledi.

Bereketli bir sezon için umutlu olduklarını ifade eden Özer, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanlıyız. Teknelerimizi hazırladık ağlarımızı teknelerimize koyduk. Bu akşam inşallah vira bismillah diyeceğiz. Güzel bereketli bir sezon geçeceğine inanıyoruz. Yeni sezondan umutluyuz. Balıkçının umudu biterse mesleği de biter. Bizler bir şekilde denize gitmek zorundayız." dedi.

Palamutta yoğunluğun az olduğunu vurgulayan Özer, çinakop ve lüferde bolluk beklediklerini sözlerine ekledi.

Batı Karadenizli balıkçılar 'vira bismillah' dedi
Batı Karadenizli balıkçılar 'vira bismillah' dedi
Batı Karadenizli balıkçılar 'vira bismillah' dedi
Batı Karadenizli balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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