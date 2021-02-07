Batı Karadenizli balıkçılar hamsi için gece yarısı denize açılacak
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Batı Karadenizli balıkçılar hamsi için gece yarısı denize açılacak

07.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:25

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, balıkçılar kısmi hamsi kısıtlamasının bitmesine saatler kala son hazırlıklarını sürdürüyor.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, balıkçılar kısmi hamsi kısıtlamasının bitmesine saatler kala son hazırlıklarını sürdürüyor.

Kısmi hamsi avı kısıtlamasının gece yarısı sona erecek olması dolayısıyla Batı Karadenizli balıkçılar, teknelerini ve ağlarını gözden geçiriyor.

"Vira bismillah" demek için sabırsızlanan balıkçılar, limana kilolarca hamsiyle dönmeyi umut ediyor.

Balıkçılar, bu gece yarısı denize açılacak.

Batı Karadenizli balıkçılar hamsi için gece yarısı denize açılacak
Batı Karadenizli balıkçılar hamsi için gece yarısı denize açılacak
Batı Karadenizli balıkçılar hamsi için gece yarısı denize açılacak
Batı Karadenizli balıkçılar hamsi için gece yarısı denize açılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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