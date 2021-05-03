Batı Karadeniz yaylalarında iki mevsim bir arada yaşanıyor
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Batı Karadeniz yaylalarında iki mevsim bir arada yaşanıyor

Batı Karadeniz yaylalarında iki mevsim bir arada yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de yaz aylarında değişen doğası ve açan çiçekleriyle nesillerdir yaylak-kışlak kültürünün sürdürüldüğü Batı Karadeniz'in yaylaları seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

Düzce'de yaz aylarında değişen doğası ve açan çiçekleriyle nesillerdir yaylak-kışlak kültürünün sürdürüldüğü Batı Karadeniz'in yaylaları seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce Valiliği tarafından girişleri kapatılan, rakımları 1200-1800 metre arasında değişen Pürenli, Kardüz ve Balıklı yaylalarında iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Bir yandan çiçeklerin yüzünü gösterdiği, diğer yandan yaklaşık 7 aydan sonra beyaz örtünün kalkmaya başladığı bölgede kartpostallık görüntüler oluştu.

Kış boyunca tabloları aratmayan manzara sunan yaylalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sakinliğini korumaya devam ediyor.

Bu arada, Düzce Valiliği sosyal medya hesaplarından yaylaların son hallerinin fotoğrafları "Siz evde kalın, yaylalar güzelliklerini sizin için koruyor." yazısıyla paylaşılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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