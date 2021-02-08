Batı Karadeniz yaylaları "yalancı bahar" ile renk cümbüşü yaşıyor
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Batı Karadeniz yaylaları "yalancı bahar" ile renk cümbüşü yaşıyor

08.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:48
Batı Karadeniz yaylaları

Düzce'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yaylalarda açan çiçekler doğaseverleri adeta büyülüyor.

Düzce'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yaylalarda açan çiçekler doğaseverleri adeta büyülüyor.

Rakımları 1200 ila 1800 metre arasında değişen Samandere, Odayeri ve Sinekli yaylaları, erken açan çiçekler nedeniyle renk değiştirdi.

Mor ve kırmızı tonların yoğun görüldüğü yaylalar, eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Yüksekten akan 15 şelalesiyle dikkati çeken Samandere Şelalesi Milli Tabiat Parkı da erken yeşeren ağaçlarla güzel görüntü oluşturdu.

Göçerler de bu yıl mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle yaylalarına erken dönüşe hazırlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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