Batı Karadeniz yaylaları normalleşme süreciyle şenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Batı Karadeniz yaylaları normalleşme süreciyle şenlendi

Yaz aylarında değişen doğası ve açan çiçekleriyle nesillerdir yaylak-kışlak kültürünün yaşatıldığı Batı Karadeniz yaylalarında, yeni tip koronavirüsle mücadelede normalleşme süreciyle hareketlilik yaşanıyor.

Batı Karadeniz yaylaları normalleşme süreciyle şenlendi
10.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:56

Yaz aylarında değişen doğası ve açan çiçekleriyle nesillerdir yaylak-kışlak kültürünün yaşatıldığı Batı Karadeniz yaylalarında, yeni tip koronavirüsle mücadelede normalleşme süreciyle hareketlilik yaşanıyor.

Genelde nisan ayında başlayan yaylaya göç, bu yıl koronavirüs tedbirleri doğrultusunda yaklaşık iki ay gecikti.

Normalleşme sürecinin 1 Haziran'dan itibaren başlamasıyla sadece yerleşik yaylacılara açılan, rakımları 1200 ila 1900 metre arasında değişen Sinekli, Pürenli, Hira, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı yaylaları, misafirlerinin gelmesiyle şenlendi.

Kent merkezlerinden gelen yaylacıların ardından yeni çehresine bürünen bölgenin en kalabalık yeri olan Balıklı Yaylası'nda küçük ve büyükbaş hayvanların otlaklara serilmesiyle oluşan manzara eşliğinde günlerini geçiren yaylacılar, elektrik ve şebeke hattı olmadan doğal şartlarda yaşıyor.

Dağların eşsiz manzarasında güneşin ağarmasıyla başlayan günlerini hayvanları ve bahçeleriyle ilgilenerek geçiren vatandaşlar, zaman zaman kısa süreli yağmurların ardından karanlığın çökmesiyle odun sobalarının ısıttığı yayla evlerinde yeni günü bekliyor.

"Baharın gelmesini dört gözle bekleriz"

Yaylacı Musa Ay (55), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır yaylacılıkla uğraştığını ve yaylanın kendileri için çok şey ifade ettiğini anlatan Ay, "Koronavirüs nedeniyle bu yıl yaylamıza geç kavuştuk. Alınan kararla bu şekildeydi, biz de kurallara uyduk. Geç olsa da yaylamıza kavuştuk. Çok mutluyuz." dedi.

Yaylacılığın atalardan miras olduğunu dile getiren Ay, şunları söyledi:

"Burada 40 yıldır hayvanlarımı otlatır, bunlardan aldığım süt, yoğurt ve tereyağını satarak geçimimi sağlarım. Biz yaylacılar, baharın gelmesini dört gözle bekleriz. Burası bizim hayatımız. Burada 45-50 haneyiz, mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Normal zamanlarda nisan ayı başında başlayan ve devam eden sürede yaylaya çıkardık ancak bu sene alınan kararlar nedeniyle 2 aylık bir gecikme oldu. Göçümüz geç oldu ama yaylamıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Haber
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada Haber
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor Haber
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
CHP, İSKİ'nin hatalı faturasına itiraz eden meclis üyesini partiden ihraç etmekle tehdit etti
CHP, İSKİ'nin hatalı faturasına itiraz eden meclis üyesini partiden ihraç etmekle tehdit etti
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi
Bakan Koca'nın 'asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu' uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi...
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken 'Enis Berberoğlu' göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken "Enis Berberoğlu" göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs bulaştırıyor
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs...
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Cem Yılmaz Ebru Polat Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Batı Karadeniz yaylaları normalleşme süreciyle şenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 11:57:57. #1.14#
title