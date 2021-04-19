Batı Karadeniz yaylaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi
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Batı Karadeniz yaylaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi

Batı Karadeniz yaylaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Kültür Sanat

Düzce'de havaların ısınmasıyla yaylalarda açan çiçekler doğaseverleri büyülüyor.

Düzce'de havaların ısınmasıyla yaylalarda açan çiçekler doğaseverleri büyülüyor.

Rakımın 1200 ila 1800 arasında değiştiği Güzeldere, Samandere, Odayeri, Pürenli ve Sinekli yaylaları, açan binbir çeşit çiçekle renklendi.

Sarı, mor ve kırmızı tonların yoğun görüldüğü yaylalar, eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Şelalelere ve yaylalara kolay ulaşılması nedeniyle yoğun ziyaretçi ilgisi gören kent, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şimdilerde en sessiz günlerini yaşıyor.

Hafta içi bazı doğa tutkunlarını ağırlayan yaylalar, ramazanın ardından başlayacak göçlerle yöre halkını misafir edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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