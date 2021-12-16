Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Batı Karadeniz'in batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağış beklendiği uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (metrekareye 30-60 kilogram), iç kesimlerindeki 500 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer kuvvetli kar (10-20 santimetre) şeklinde olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağış

Bu akşam saatlerinden sonra Güneydoğu'da görülecek yağışların ise Siirt çevresi ile Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın kuzey, Bitlis ve Muş'un batı ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (metrekareye 30-60 kilogram), 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde (15-25 santimetre), cumartesi günü öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, iki bölgede de ani sel, su baskını, kar yağışına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri

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