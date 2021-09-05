Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği dönem toplantısı Bartın'da yapıldı
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Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği dönem toplantısı Bartın'da yapıldı

Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği dönem toplantısı Bartın'da yapıldı
Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği dönem toplantısı, Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği dönem toplantısı, Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölge üniversitelerinin birikimlerini bir araya getirerek, bölgesel kalkınmanın sağlanması ve ülke gelişimine katkı sunulması amacıyla kurulan Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği'nin dönem toplantısı Bartın Üniversitesinde yapıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan "Kovid-19 Tedbirlerine İlişkin Uygulama Rehberleri" hakkında bilgi verdi.

Üniversitelerde örgün programlarda yüz yüze eğitime geçilmesi kararıyla YÖK ve Türk Standartları Enstitüsü iş birliğiyle "Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi" ile "Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi" olmak üzere iki ayrı rehber hazırlandığını aktaran Uzun, "Üniversitelerdeki eğitim-öğretim süreci ve kampüslerde alınması gereken önlemlere ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bu rehberler, üniversitelerimizin sürece dair planlamaları için önemli çalışma oldu. İnanıyorum ki salgın sürecinde başarıyla eğitim-öğretime devam eden üniversitelerimizde önümüzdeki süreçlerde de bu kazanımlar artırılarak sürdürülecektir." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 sürecine ilişkin tecrübe paylaşımı yapıldı

Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği Dönem Başkanı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, salgın sürecinde yapılması gereken ve yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devam edebilmesi için dikkat edilmesi gereken konular hakkında rektörlerin görüşü alındı.

Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın Düzce Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen "HES Kodu Web Servislerinin Öğrenci Bilgi Sistemi ve Personel Bilgi Sistemi Entegrasyonu" hakkında bilgi verdiği toplantıda, yüz yüze eğitim, ders içerikleri, uygulama ve aktiviteler, harmanlanmış (hibrit) öğretim, program özelinde planlamalar, güvenli kampüs ortamı ve seyreltilmiş yoğunluk gibi konular değerlendirildi.

Toplantıya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Erdem ile Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Prof. Dr. Sedat Yazıcı ve Prof. Dr. Sevim Çelik katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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