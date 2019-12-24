Batı Karadeniz Platformu resmi kimliğine kavuşuyor

24.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:48

Batı Karadeniz İllerini Ankara'da temsil eden 7 ilin sivil toplum kuruluşlarının yaklaşık bir yıl öncesinden başlayan çalışmaları resmi birlikteliğe gidiyor.



Ankara TKİ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantı da 7 ilin dernek başkanları, yönetim kurulları ve seçkin misafirlerin katılımıyla resmi birliktelik oluşturmak için ilk toplantı yapıldı. Batı Karadeniz'in birlik olması yönünde ilk adım olma niteliğini taşıyan toplantıda heyecan doruktaydı. Ortak geleceğe ortak akılla beraber yürümek için bir araya gelen dernek yönetimleri, proje temelli yaklaşıma, bölge olarak her türlü hedeflere ve sorunların çözümüne birlikte yürüme iradesini üst düzeyde bir kere daha vurguladı.



Toplantıda dile getirilen temel konular şu şekilde özetlendi; "Bölge, göçler vermektedir. Devlet ve özel sektör yatırımlarını yeterince alamamaktadır. Doğası, tarihi, kültürü gibi elindekileri değerlendirememektedir.



Bölge'nin her geçen gün biraz daha geri gittiği, diğer bölgelere göre devlet tarafından yapılan alt yapı ve üst yapı yatırımlarının geride kaldığı, yatırım çekemediği, sürekli göçler vererek genç nesillerini kaybettiği, muhteşem doğası, tarihi, kültürü ve diğer değerlerini değerlendiremediği konuları üzerinde duruldu. Bölge siyaset, ekonomi, bürokrasi ve basın yayında güçsüz kaldığı ve bölgenin Ankara'da bürokraside bir ağırlığının kalmadığı, bölge siyasetinin etkin olamadığı, bölge'de büyük iş adamlarının bulunmadığı ya da bulunanların bölgeye yeterince yatırım yapmadığı, bölgenin basın yayında da etkin olmadığı, bunların bölgenin gücünü kırdığı ifade edilmiştir.



Bölgenin beklentilerinin ufku da daralarak günlük beklentiler veya küçük yatırımlar düzeyinde kaldığı, bir büyük bakış ve ufkun, vizyonun gerekli olduğu konusunda iş adamıyla, sanayisiyle, eğitimiyle, esnafıyla, basınıyla tüm Bölge'de farkındalık oluşturulması gerektiği konusu özellikle belirtildi. Bölge'de yatırımlar için cazibe merkezlerinin oluşması birlikte çaba göstermeye bağlıdır. Birlik içinde hareket edilemediği için Bölge olarak güçsüz kalındığında mutabık kalındı. Bölgede potansiyellerine bağlı olarak oluşacak cazibe merkezlerinin tüm bölgeyi etkileyeceğine, bunun için gelişme imkanı olan yerlerin ve sektörlerin gelişimi için ortak gayret sarf edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Bu birliğin temel hedefi de bu olacaktır." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA