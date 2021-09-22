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Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Marmara'nın doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor

AA / Enes Duran - Haberler | Güncel
Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Marmara'nın doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor

Batı Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Marmara Bölgesi'nin doğusunda akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak öngörülüyor.

KASTAMONU (AA) - Batı Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Marmara Bölgesi'nin doğusunda akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli, Düzce'nin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak sebebiyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Enes Duran - Son Dakika Haberleri
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