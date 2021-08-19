Batı Karadeniz'in kıyı kesimiyle Sakarya'da çok kuvvetli sağanak bekleniyor
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Batı Karadeniz'in kıyı kesimiyle Sakarya'da çok kuvvetli sağanak bekleniyor

Batı Karadeniz'in kıyı kesimiyle Sakarya'da çok kuvvetli sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz'in kıyı kesimiyle Sakarya çevrelerinde akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Batı Karadeniz'in kıyı kesimiyle Sakarya çevrelerinde akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, akşam saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sakarya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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