Batı Karadeniz'in incisinde gün batımı
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Batı Karadeniz'in incisinde gün batımı

Batı Karadeniz'in incisinde gün batımı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı güzel görüntüler oluşturdu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı güzel görüntüler oluşturdu.

Bölgenin önemli turistik alanlarının başında gelen ve "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da 17 Mayıs'a kadar olan kısıtlamanın gölgesinde gün batımı renkli görüntülere sahne oldu.

Objektiflere yansıyan görüntülerde eşsiz manzaralar yer alırken, kısıtlamadan muaf vatandaşların telefonlarıyla fotoğraf çektiği görüldü.

Normal zamanda yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği ilçede, güneşin tekrar yüzünü göstermesiyle birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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