"Batı Karadeniz'in incisi" sessizliğe büründü
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"Batı Karadeniz'in incisi" sessizliğe büründü

05.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:30

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Batı Karadeniz'in en önemli turizm alanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesi sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Batı Karadeniz'in en önemli turizm alanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesi sessizliğe büründü.

Normal zamanda özellikle hafta sonu çevre illerden gelenlerle yoğunluk yaşanan ilçede kısıtlamanın ardından sahil, liman ve kordon boylarında sakinlik hakim.

Mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi ile Fedai Karabıyık Parkı'nda sakinlik yaşanıyor.

Polis, bekçi ve zabıta ekipleri, bölgede denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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