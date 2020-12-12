'Batı Karadeniz'in İncisi'nde sessizlik drone ile görüntülendi
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'Batı Karadeniz'in İncisi'nde sessizlik drone ile görüntülendi

12.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:22

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayıp 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Kocaeli'nde cadde, meydan, sokaklar ve tarihi alanlarda sessizlik hakim oldu.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu tedbirler nedeniyle boş kalırken, emniyet ekipleri de ana arterlerde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yaptı.

Öte yandan, kısıtlamayı fırsat bilen belediye ekiplerinin işlek noktalarda bakım, onarım ve altyapı çalışması yaptığı görüldü.

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da da polis ve belediye ekipleri, denetim ve destek faaliyetlerini yürüttü.

Kısıtlama nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ve maske takmayanlara idari para cezası uygulandı.

Kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşlar ise izin belgelerini polis ekiplerine göstererek yollarına devam etti.

Ayrıca bazı vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan bakkal, fırın, market ve manavlara giderek alışveriş yaptığı görüldü.

'Batı Karadeniz'in İncisi'nde sessizlik drone ile görüntülendi
'Batı Karadeniz'in İncisi'nde sessizlik drone ile görüntülendi
'Batı Karadeniz'in İncisi'nde sessizlik drone ile görüntülendi
'Batı Karadeniz'in İncisi'nde sessizlik drone ile görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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