"Batı Karadeniz'in İncisi" misafirlerine hazırlanıyor
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"Batı Karadeniz'in İncisi" misafirlerine hazırlanıyor

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak adlandırılan ve 3 mavi bayraklı plajı ile özellikle yerli turistlerin gözdesi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kumsallar, sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edilip temizleniyor.

12.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:48

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak adlandırılan ve 3 mavi bayraklı plajı ile özellikle yerli turistlerin gözdesi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kumsallar, sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edilip temizleniyor.

Yaklaşık 35 kilometrelik denize girilebilir plajı ile özellikle İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kentin arasında yer alan ve günübirlik turistlerin gözdesi olan Akçakoca'da sahiller hafta sonunda gelecek misafirler için hazırlanıyor.

"Sakin Kent" olarak bilinen ve 3 mavi bayraklı plajı ile tercih edilen ilçede, Belediye ekipleri kum temizleme aracı ile plajları temizledi, işletmelere sosyal mesafe kurallarına uyarak müşterilerini ağırlaması konusunda uyarılarda bulundu.

Kumsalda yapılan temizleme çalışması sırasında bazı vatandaşların denize girerek yaz sezonunu açtığı görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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