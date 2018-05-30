Batı Karadeniz'in "İncisi" Mavi Bayrak Sayısını Arttırdı

Batı Karadeniz'in incisi olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde mavi bayraklı plaj sayısı 3'e yükseldi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Ceneviz Kalesi ve Çuhallı plajlarının ardından Akevler Plajı'nın da "Mavi Bayrak" statüsü almaya hak kazandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 44 ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından belli kriterlere sahip plaj ve marinalarda yapılan değerlendirme sonucu verilen statünün, Akevler Plajı'na layık görüldüğünü söyledi.

Yemenici, böylece ilçedeki mavi bayraklı plaj sayısının üçe yükseldiğini, bunun mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Amaçlarının, Akçakoca sahillerinin tamamını mavi bayraklı hale getirmek olduğunu vurgulayan Yemenici, şunları kaydetti:

"Akçakoca Belediyesi, Ceneviz Kalesi ve Çuhallı plajlarının ardından Akevler Plajı'nın da mavi bayrak alabilmesi için gereken 33 kriteri yerine getirdi. Plaja mavi bayrağı kazandırdık. İlerleyen zamanda Akçakoca'nın bütün plajlarını mavi bayraklı hale getirmeyi hedefliyoruz."

Bölgenin önemli turistik merkezlerinden 38 kilometrelik plaja sahip Akçakoca ilçesi, yaz aylarında özellikle günü birlik yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği tatil mekanları arasında yer alıyor.