"Batı Karadeniz'in İncisi" gün batımı güzelliği "Batı Karadeniz'in İncisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da, gün batımı renkli görüntülere sahne oldu.

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da, gün batımı renkli görüntülere sahne oldu.

Bölgenin önemli turizm alanlarından olan Akçakoca, yaz aylarında gelen yerli ve yabancı turistlere kartpostallık görüntüler sunuyor.

Objektiflere yansıyan görüntülerde eşsiz manzaralar yer alırken, liman içinde balık tutanlar ve tekneyle kıyıya yanaşan balıkçılar güzel görüntüler oluşturdu.

Adeta kartpostallık görüntülerin oluştuğu gün batımını izleyenler, fotoğraf çekerek güzel anları ölümsüzleştirdi.

Kaynak: AA