Batı Karadeniz'in incisi eskiyi arıyor
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Batı Karadeniz'in incisi eskiyi arıyor

Batı Karadeniz'in incisi eskiyi arıyor Akçakoca'da Ramazan bayramında oteller ve sahiller boş kaldı Geçen yıl tamamen dolu olan oteller bu yıl boş kaldı Batı Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Akçakoca'da Ramazan bayramında oteller ve sahiller boş kaldı.

25.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:36

Batı Karadeniz'in incisi eskiyi arıyor

Akçakoca'da Ramazan bayramında oteller ve sahiller boş kaldı

Geçen yıl tamamen dolu olan oteller bu yıl boş kaldı

DÜZCE - Batı Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Akçakoca'da Ramazan bayramında oteller ve sahiller boş kaldı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını deneniyle alınan sokağa çıkma kısıtlaması sonucu Batı Kardeniz'in en önemli turizm merkezi Akçakoca ilçesinde otel ve sahiller boş kaldı. Geçtiğimiz yıl tamamen dolu olan oteller bu Ramazan Bayramında boş kaldı.

Otel işletmecisi Oğuzhan Yemenici, geçen yıl Ramazan bayramında yüzde 100 doluluk oranına ulaştıklarını belirterek, "Bu yıl Ramazan bayramında salgın nedeni ile otelimiz boş kaldı. Önümüzdeki günlerde iç turizmin serbest bırakılması ile verimli bir yaz sezonu geçireceğimizi umut ediyoruz" dedi.

Batı Karadeniz'in incisi eskiyi arıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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