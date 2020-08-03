"Batı Karadeniz'in incisi" bayramda nüfusunun 6 katı misafir ağırladı - DÜZCE "Batı Karadeniz'in incisi", Düzce'nin Akçakoca ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

"Batı Karadeniz'in incisi", Düzce'nin Akçakoca ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlerin yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçilerle ilçe, nüfusunun 6 katı misafir ağırladı.

Doğal ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra 38 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca, mavi bayraklı 3 plajıyla bayram tatilinde turistlerin ilgi odağı oldu. 25 bin nüfuslu ilçeye, yaklaşık 150 bin kişi bayram tatilini geçirmek için geldi.

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Rıza Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda otel ve pansiyonların tam kapasiteyle hizmet verdiğini söyledi.

Bayram boyunca Akçakoca'ya yaklaşık 150 bin turistin geldiğini aktaran Çakar, "Oteller, Kurban Bayramı öncesinde doldu. Bayramda 4 gün boyunca çevre illerden gelen günübirlikçi turistlerle Akçakoca'nın nüfusu 6 katına çıktı." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında otel ve pansiyonların sosyal mesafe kuralına uygun hizmet verdiğini ifade eden Çakar, hijyen konusunda da titiz çalışma yaptıklarını kaydetti.

Çakar, ziyaretçi yoğunluğunun, esnafın da yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA