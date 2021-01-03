Batı Karadeniz'in incisi Amasra'da kısıtlama sessizliği

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen; el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra deniz ürünleri ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra, salgın nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor.

Özellikle hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle nüfusunun 10 katı misafir ağırlayan tarihi ve turistik ilçeye, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en sakin günlerinden birini yaşadı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü ilçedeki cadde ve tarihi mekanlar, kısıtlama boyunca boş kaldı.

Kaleiçi ve Boztepe mahallelerindeki tarihi Amasra Kalesi ve Çekiciler Çarşısı'nın sessizliğe büründüğü ilçede, polis ve zabıta ekipleri kısıtlamadan muaf olan vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.

Batı Karadeniz'in incisi Amasra'daki sakinlik, drone ile de görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı