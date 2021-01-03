Batı Karadeniz'in incisi Amasra'da kısıtlama sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Batı Karadeniz'in incisi Amasra'da kısıtlama sessizliği

03.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:26
Batı Karadeniz'in incisi Amasra'da kısıtlama sessizliği

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen; el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra deniz ürünleri ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra, salgın nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor.

Özellikle hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle nüfusunun 10 katı misafir ağırlayan tarihi ve turistik ilçeye, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en sakin günlerinden birini yaşadı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü ilçedeki cadde ve tarihi mekanlar, kısıtlama boyunca boş kaldı.

Kaleiçi ve Boztepe mahallelerindeki tarihi Amasra Kalesi ve Çekiciler Çarşısı'nın sessizliğe büründüğü ilçede, polis ve zabıta ekipleri kısıtlamadan muaf olan vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.

Batı Karadeniz'in incisi Amasra'daki sakinlik, drone ile de görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Enis Arıkan Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Ryan Babel Ersun Yanal Metin Oktay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Aydın Antalyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batı Karadeniz'in incisi Amasra'da kısıtlama sessizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 15:27:30. #1.14#
title