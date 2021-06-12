"Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'da turizm sezonu açıldı

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak tabir edilen, İstanbul ve Ankara gibi iki metropol arasında yer alan Düzce'nin 35 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca ilçesinde yaz sezonu başladı.

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak tabir edilen, İstanbul ve Ankara gibi iki metropol arasında yer alan Düzce'nin 35 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca ilçesinde yaz sezonu başladı.

Yaklaşık 25 bin olan nüfusunu hafta sonu gelen ziyaretçilerle ikiye katlayan ilçede, mavi bayraklı 2 plajda yoğunluk yaşanırken otellerde de doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Günübirlik ya da konaklamak için ilçeye gelen tatilciler denize girerek, sahilde güneşlenerek zaman geçiriyor.

Turizm işletmecisi Oğuzhan Yemenici, AA muhabirine, sezona güzel başlangıç yaptıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından turizm sektörünün de etkilendiğine işaret eden Yemenici, "Bu dönemde boş durmadık sezon için hazırlıklarımızı yaptık. Pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesiyle tesisimizde bu hafta sonu doluluk yüzde 90 oranına ulaştı. Pazar günü de yasakların kalkmasıyla yoğunluğun daha da fazla olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş