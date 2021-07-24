"Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'da tatilci yoğunluğu devam etti
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"Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'da tatilci yoğunluğu devam etti

'Batı Karadeniz'in incisi' Akçakoca'da tatilci yoğunluğu devam etti
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

"Batı Karadeniz'in incisi" Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

"Batı Karadeniz'in incisi" Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

Yaklaşık 38 kilometrelik sahil şeridi ve 2 mavi bayraklı plaja sahip ilçe, Ankara ve İstanbul gibi metropol şehirlerin yanı sıra hafta sonu çevre il ve ilçelerden günübirlikçilerle yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

İlçede bulunan otellerin tamamında doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı öğrenildi.

Akçakoca'ya girişlerde ise yoğun araç trafiği oluştu.

İlçede yoğunluğun pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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