Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da sıcak havayı fırsat bilenler denizin keyfini çıkardı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girdi, sahilde güneşlendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girdi, sahilde güneşlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminin sona ermesiyle Batı Karadeniz'in önemli turizm bölgelerinden Akçakoca'daki sahillerde hareketlilik başladı.

Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, mavi bayraklı Çuhallı Plajı'nda denize girdi.

Sahilde güneşlenen vatandaşlar, plaj voleybolu oynayarak güzel havanın tadını çıkardı.

Bölgede etkili olan sıcak havaların bir hafta daha süreceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş