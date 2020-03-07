Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da sıcak hava
"Batı Karadeniz'in İncisi" diye tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve sahillere akın etti.
"Batı Karadeniz'in İncisi" diye tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve sahillere akın etti.
Mavi Bayraklı 3 plajıyla yaklaşık 38 kilometrelik sahili bulunan Akçakoca'da, sıcaklığın 20 derecelere kadar yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar sahil ve parkları doldurdu.
Çocuklar aileleriyle parklarda eğlenirken, bazı vatandaşların sahillerde fotoğraf çektiği görüldü.
Kaynak: AA