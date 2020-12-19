Batı Karadeniz'in "incisi" Akçakoca'da sessizlik drone ile görüntülendi
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Batı Karadeniz'in "incisi" Akçakoca'da sessizlik drone ile görüntülendi

19.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:29
Batı Karadeniz'in

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Batı Karadeniz'in "incisi" olarak bilinen Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Batı Karadeniz'in "incisi" olarak bilinen Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da sessizlik hakim oldu.

Normal zamanda hafta sonu çevre illerden gelenlerle yoğunluk yaşanan ilçede, kısıtlama nedeniyle sahil, liman ve kordon sessizliğe büründü.

Boş kalan mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi ile Fedai Karabıyık Parkı'ndaki sessizlik drone ile görüntülendi.

Limandaki balıkçıların da kurallara uyduğu ve limanın boş kaldığı görüldü.

Polis, bekçi ve zabıta ekipleri, bölgede denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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