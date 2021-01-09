"Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi
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"Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi

09.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:39

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle "Batı Karadeniz'in incisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle "Batı Karadeniz'in incisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sessizlik hakim oldu.

Normal zamanda 38 kilometrelik sahil şeridi ve doğasıyla hafta sonu çevre il ve ilçelerden gelenlerle yoğunluk yaşanan ilçede, kısıtlama nedeniyle sahil, liman ve kordon sessizliğe büründü.

Boş kalan mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ile Fedai Karabıyık Parkı'ndaki sessizlik drone ile görüntülendi.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından birine sahip olan ilçede balıkçıların kurallara uyduğu ve limanın boş kaldığı görüldü.

Polis, bekçi ve zabıta ekipleri bölgede denetimlerini sürdürüyor.

'Batı Karadeniz'in incisi' Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi
'Batı Karadeniz'in incisi' Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi
'Batı Karadeniz'in incisi' Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi
'Batı Karadeniz'in incisi' Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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