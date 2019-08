Batı Karadeniz'in gözde beldeleri bayrama hazır

08.08.2019 11:12

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ile Bartın'ın Amasra ilçelerinde, Kurban Bayramı için yapılan rezervasyonlarla otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Cenevizliler döneminde yapılan kalesi ile el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da, toplam 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlar doldu.

Merkez nüfusu 6 bin olan ilçeye, bayram tatili süresince günübirlikçi ve konaklamalı ziyaretçilerle yaklaşık 200 bin turistin gelmesi bekleniyor.

"Karadeniz'in Antalyası"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Karadeniz'in Antalyası" olarak anılan ilçenin bayram tatillerinde özellikle Ankara ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in Amasra'ya kuş bakışı bakarken gördüğü manzaradan etkilenerek "çeşm-i cihan (dünyanın gözbebeği)" dediği doğa harikası ilçede, bayram tatili için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Çakır, bayram süresince günübirlik en az 50-60 bin turist ağırlamayı beklediklerini kaydetti.

Kurban Bayramı için yapılan rezervasyonlarla 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların dolduğunu aktaran Çakır, "Şu anda otel ve pansiyonlarımızdaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Bayram süresince yaklaşık 200 bin turistin gelmesini bekliyoruz. Biz de hazırlığımızı ona göre yapacağız. Belediyemizin yanı sıra işletmelerimiz de beklenen yoğunluğa göre hazırlıklarını yapıyor." diye konuştu.

- Otopark sorununa çözüm

Çakır, yeşilin ve mavinin tarihle iç içe geçtiği, tüm güzellikleri bir arada sunan ilçeye gelen turist sayısının sürekli arttığını ve bayram günlerinde ziyaretçi sayısının üst seviyeye ulaştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"İlçemiz günübirlik 50-60 bin nüfusa ulaşıyor ve tünel girişinden ilçe merkezine kadar 3-4 kilometrelik bir araç kuyruğu oluşuyor. Özellikle bayram tatillerinde ciddi anlamda otopark sıkıntısı yaşıyoruz. Bu bayram için bir çözüm yolu bulduk. Bir kamu kurumunun iyi niyeti ve mülki idarenin onayıyla misafirlerimizi mağdur etmeyeceğiz. Türkiye Taş Kömürleri İşletmesi Amasra Müessese Müdürlüğümüzün boş alanını araçlar için kullanacağız. İlçemize gelenler belki biraz yürüyecek ama otopark sıkıntısını çözdük. Amasra sadece bayramlarda değil, diğer zamanlarda da en çok tercih edilen yerlerden biri. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlama gayreti içinde olacağız."

Bayramı "zamanda yolculuk" yaparak geçirecekler

3 bin yıllık kültürel mirasıyla UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "açık hava müzesi" haline dönüşen Karabük'ün Safranbolu ilçesine de ilgi yoğun.

Kurban Bayramı tatili için yapılan rezervasyonlarla 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen yaklaşık 2 bin geleneksel evden dönüştürülen 5 bin yatak kapasiteli konak, pansiyon ve otellerin büyük bölümü doldu.

UNESCO tarafından "dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen, genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş konakların öne çıktığı Safranbolu'da bayram tatili için hazırlıklar tamamlandı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklamak isteyenlerin tercih ettiği, anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarıyla son yıllarda adından söz ettiren ilçe; Çin, Tayvan, Japonya, Almanya, İtalya ve Güney Kore gibi ülkelerin yanı sıra başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'tan olmak üzere yurt içinden de çok sayıda ziyaretçi ağırlayacak.

"İlçemiz dünyanın her köşesinden ziyaretçi akınına uğruyor"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun Türkiye'nin en önemli kültür merkezlerinden biri olduğunu, içinde yaşanarak korunduğu için de aslına uygun günümüze kadar getirilebildiğini söyledi.

Dünya mirası olan ilçenin, dünyanın her köşesinden ziyaretçi akınına uğradığını anlatan Köse, özellikle bayram tatillerinde doluluk oranlarının yüzde 100'lere çıktığını ifade etti.

Her bayram olduğu gibi bu bayram da "zamanda yolculuk" yapmak isteyen tatilcilerin tercihinin Safranbolu olduğunu belirten Köse, bayram için her türlü önlemi aldıklarını, misafirlerin herhangi bir sorun yaşamaması için 24 saat çalışacaklarını kaydetti.

Bayramı tatili dolayısıyla her türlü denetimi yaptıklarını vurgulayan Köse, "Ramazan Bayramı'nda ilçede yaklaşık 150 bin civarında turisti ağırlamıştık. Bu bayramda da 150 bin civarında turistin ilçemize gelmesini bekliyoruz. Doluluk oranları da bunu gösteriyor. Misafirlerimizin başta trafik konusu olmak üzere rahat etmeleri için her türlü önemi aldık. Huzur içinde zamanda yolculuk yaparak bayramlarını geçirecekler. Tarihi konaklar ile han ve hamam gibi tarihi yapılarla yüzlerce yıl geçmişe gitme imkanı yakalayacaklar." diye konuştu.

