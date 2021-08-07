BATI KARADENİZ'İN EN BÜYÜK YAPAY SULAMA GÖLETİNDE SU SEVİYESİ AZALDI
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BATI KARADENİZ'İN EN BÜYÜK YAPAY SULAMA GÖLETİNDE SU SEVİYESİ AZALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'nun Seben ilçesinde bulunan Batı Karadeniz'in en büyük yapay göleti Taşlıyayla Göleti'nde, ilçeye boru hatlarıyla tarım sulaması için su aktarılması projesi kapsamında su seviyesi büyük ölçüde azaltıldı.

BOLU'nun Seben ilçesinde bulunan Batı Karadeniz'in en büyük yapay göleti Taşlıyayla Göleti'nde, ilçeye boru hatlarıyla tarım sulaması için su aktarılması projesi kapsamında su seviyesi büyük ölçüde azaltıldı. Göletin içerisinde bulunan yol ile ulaşımın sağlandığı caminin etrafındaki sular çekildi.

Seben Taşlıyayla mevkisinde yapımına 2004'te başlanan, çevre uzunluğu 22 kilometre olan, 50 milyon metreküp su kapasitesine sahip Seben Taşlıyayla Göleti'nin suyu boşaltıldı. 30 kilometre uzaklıktaki Seben ilçesine su götürmek için sulama kanalı yapılması projesi kapsamında, borularla göldeki su, ilçeye aktarılacak. Boru hattının yapım çalışmaları için gölde bulunan 50 milyon metreküp suyun yaklaşık yüzde 90'ı boşaltıldı. Batı Karadeniz'in en büyük yapay gölü unvanına sahip Taşlıyayla Göleti'nin boşaltılmasıyla gölün neredeyse ortasında kalan ve yol ile ulaşımın sağlandığı caminin etrafındaki sular da çekilmiş oldu.

BATI KARADENİZ'İN EN BÜYÜK YAPAY SULAMA GÖLETİNDE SU SEVİYESİ AZALDI
BATI KARADENİZ'İN EN BÜYÜK YAPAY SULAMA GÖLETİNDE SU SEVİYESİ AZALDI
BATI KARADENİZ'İN EN BÜYÜK YAPAY SULAMA GÖLETİNDE SU SEVİYESİ AZALDI
BATI KARADENİZ'İN EN BÜYÜK YAPAY SULAMA GÖLETİNDE SU SEVİYESİ AZALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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