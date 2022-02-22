Batı Karadeniz'in Efes'inde kazı çalışmaları tekrar başladı

DÜZCE (İHA) - - Karadeniz'in Efes'i olarak adlandırılan ve tarihi 2. Yüzyıla kadar uzanan "Prusias ad Hypium" antik tiyatroda hava şartlarını değerlendiren ekipler kazılara yeniden başladı.

Düzce'nin görünen tarihi olan Antik Kent'te olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen kazı çalışmalarına yeniden başlandı. Düzce Belediyesi tarafından yaklaşık iki senedir 12 ay boyuna dur durak bilmeden yapılan kazı çalışmalarında her fırsatta hava şartları değerlendiriliyor. Kar ve ardından yağmur yağışlarından dolayı ara verilen kazıya güneşin yüzünü göstermesi ile başlandı.

Düzce Belediyesi kazı ekibi arkeologlar eşliğinde kazı çalışmalarına Orta Cavea'da (Orta Basamaklar) devam etmişti. Sahne bölümüne kadar ulaşan ekipler, orta basamakların olduğu bölümün tesviye işlemlerine başladı.

Öte yandan kazı ekipleri, batı tonozlarının üstündeki kazı çalışmalarını da titizlikle yürütmeye devam ediyor.

(Ali Yıldız/İHA)