Batı Karadeniz'in Efes'i gün yüzüne çıkıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Batı Karadeniz'in Efes'i gün yüzüne çıkıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı projeyle, Batı Karadeniz Bölgesi'nin tek antik tiyatrosu olan Konuralp Antik Tiyatrosu'nda Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile Düzce Belediyesi'nin ortaklığıyla kazı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Batı Karadeniz'in Efes'i gün yüzüne çıkıyor
20.08.2020 09:24 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:27

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı projeyle, Batı Karadeniz Bölgesi'nin tek antik tiyatrosu olan Konuralp Antik Tiyatrosu'nda Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile Düzce Belediyesi'nin ortaklığıyla kazı çalışmaları aralıksız sürüyor. Batı Karadeniz'in Efes'i olarak adlandırılan ve tarihi milattan önce 3'üncü yüzyıla kadar dayanan Konuralp Antik Tiyatrosu'nda kazıların 3 yıl içinde bitirilip, kentin ziyaretçilere açılması planlanıyor.

Düzce'nin Konuralp bölgesinde bulunan, tarihi milattan önce 3'üncü yüzyıla dayanan ve bilinen adı Prusias ad Hypium Antik Kenti olan alanda, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ile Düzce Belediyesi'nin katkılarıyla kazı çalışmaları başladı. Kazılarda yıllardır üstü kapatılan ya da kapanan çok sayıda dehliz, bütünlüğü bozulmayan bazı kütleler ile antik eşyalara rastlandı. Bütün bulunan eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Konuralp Müzesi'nde koruma altına alındı.

'TÜRKİYE VE DÜNYA TURİZMİNE SUNMAK İSTİYORUZ'Batı Karadeniz Bölgesi'nin tek antik tiyatrosu olma özelliğini taşıyan bölgedeki kazı çalışmaları hakkında bilgiler veren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Biz daha önce başlatılan kazılara hız verdik. Özellikle belediyemiz bünyesinde ciddi bir iş gücü desteği veriyoruz. Yaklaşık 50 kişilik iş gücüyle bu çalışmaları destekliyoruz. Esasen çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde yürüyor. Düzce Üniversitesi'nin danışmanlığında devam ediyor. Biz belediye olarak iş gücü ve teknik destek gibi konularda yardımcı oluyoruz. Burada bir tarihi tiyatroyu, antik kenti gün yüzüne çıkarıp, Türkiye ve dünya turizminin hizmetine sunmak istiyoruz. Bu çalışmaları inşallah 3 yıl içinde tamamlayacağız. Bunun sonucunda sadece kazı değil, kazıyla birlikte restorasyon çalışmalarını da yürüteceğiz. Güzel bir çalışma yürütüyoruz. Motivasyonumuz oldukça yüksek. Sadece işçilerimiz değil, belediye çalışanlarımızda kazılara katılıyor" diye konuştu.'HEYECANLANDIRAN YAPILAR ORTAYA ÇIKIYOR'Bölgenin tamamıyla düzenleneceğini ve destinasyon merkezi olacağını söyleyen Özlü, "Konuralp için güzel bir çalışma yürüttük. Sadece çevresini değil bu bölgeyi destinasyon merkezi yapmak için bir çalışma yaptık. Bir kültür sokağımız olacak. Burada tarihi eserlerin dışında insanların dinlenebilecekleri, rahatlıkla gelebilecekleri mekanlar oluşturacağız. Projeler tamamlandı. Şimdi uygulamaya geçeceğiz" dedi.Toprak altından çıkan yapıların kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Belediye Başkanı Özlü, "Zaman zaman bizi heyecanlandıran yapılar ortaya çıkıyor. Kazdığımızda bazı yapıların sağlam şekilde halen yerinde olması doğrusu bize kıvanç ve güven veriyor. Ayrıca yaptığımız işin ne kadar doğru bir iş olduğu konusunda kendimize güvenimiz artıyor" diye konuştu.'FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ'

Çalışmalar sonrasında bölgenin ziyarete açılacağını söyleyen Özlü, "Batı Karadeniz Bölgesi'nin tek antik tiyatrosudur. Burada yaptığımız kazılarda ortaya çıkacak tiyatronun restore edilmesinin akabinde inşallah ileride konser ve etkinlikler düzenleyeceğiz. Aslında bu çalışmayı yaparken burada ve Düzce'de yaşayan insanlarımızda bir farkındalık oluşturuyoruz. Burada tarihi bir yapı var, burada tarihi bir eser var. Bunu gün yüzüne çıkarıyoruz. Burada yaşayan insanların bu yapıyı sahiplenmeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Benim çağrım bütün Düzcelilerin Konuralp'e ve buradaki tarihi eserlere sahip çıkmalarıdır. Bu bir değerdir ve büyük bir değerdir. Parayla alınacak bir şey değildir" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü 3. Sayfa
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Cinsellik
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı Güncel
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı Magazin
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı
Doğu Perinçek, Zonguldak açıklarında doğal gaz bulunduğunu söyledi
Doğu Perinçek, Zonguldak açıklarında doğal gaz bulunduğunu söyledi
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Türkiye koronavirüs salgınında uzman hekimlere göre ne durumda?
Türkiye koronavirüs salgınında uzman hekimlere göre ne durumda?
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü
Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genç bir kıza cinsel istismarda bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genç bir kıza cinsel istismarda bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında konuştu
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılığının nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında konuştu
Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılığının nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında konuştu
Öfkesini alamadı, direksiyonu kalabalığın üzerine sürdü! Korku dolu anlar kamerada
Öfkesini alamadı, direksiyonu kalabalığın üzerine sürdü! Korku dolu anlar kamerada
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen Lewandowski, Cristiano Ronaldo'yu yakaladı
Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen Lewandowski, Cristiano Ronaldo'yu yakaladı
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Galatasaray, rotayı Real Madrid'li James Rodriguez'e çevirdi
Galatasaray, rotayı Real Madrid'li James Rodriguez'e çevirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Yaşar Güler Ziya Selçuk Muharrem İnce Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Nihat Doğan Selami Şahin Eser Yenenler
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Silah Eylül Adana
Şu an buradasınız: Batı Karadeniz'in Efes'i gün yüzüne çıkıyor - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 10:15:47. #1.14#
title