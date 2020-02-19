Batı Karadeniz'in Efes'i gün yüzüne çıkıyor

19.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:56

Düzce ili sınırları içinde bulunan ve tespit edilen tarihi M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzayan Konuralp Prusias ad Hypium antik kenti kalıntıların gün yüzüne çıkartılması için çalışmalar başladı. Tarihi kalıntıların kazı çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye'de ilk kez arkeologlar ve gönüllüler ile birlikte bir kazı çalışması yapacağını belirterek "Burası Batı Karadeniz'in Efes'i olacak" dedi.

Batı Karadeniz'in Anfi tiyatro ve yerleşim yeri olarak tek olma özelliğini barındıran Konuralp Prusias ad Hypium antik kentini gün yüzüne çıkartma çalışmaları gönüllüler ve arkeologlar tarafından Düzce Belediyesi öncülüğünde yapılacak çalışma ile başlandı. Kazı çalışmalarında ilk kazmayı da Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ile Düzce Belediye başkanı Dr. Faruk Özlü birlikte vurdu. Düzce Belediye Başkanı Dr. Özlü, çalışmaların gönüllüler ve arkeologlar tarafından birlikte yapılacağını belirterek "21 belediye işçilerimiz ile beraber burada kazı çalışmalarını sürüyoruz. İlerleyen süreçte bu sayı 100'e kadar çıkacak. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde buradaki kazıları tamamlamayı hedefliyoruz. Burası Batı Karadeniz'in Efes'i olacak olan bir bölge. Bu antik tiyatroyu ortaya çıkaracağız. Restore edeceğiz ve burası konserlerin verildiği turistik ziyaretlerin yapıldığı Düzce dışından Türkiye'nin her tarafından hatta yurt dışından ziyaretçilerin geldiği bir destinasyon merkezi olacak. Kültür Bakanlığı burayı 12 aylık kazı yapılacak olan bölgeler arasına aldı. Hedefimiz bu tiyatroyu ortaya çıkartmak" dedi.

"DÜZCE'NİN TURİZMİNİ TETİKLEYCEK"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yapılacak kazı çalışmaları sonrasında buranın turizmi tetikleyeceğini belirterek "İnşallah Düzce'nin turizm potansiyelini geliştirici ve tetikleyici bir merkez burada inşa edeceğiz. Özellikle Düzce dışından Türkiye'nin her tarafından kazı yapmak isteyen ya da kazıya katılmak isteyen destek sunmak isteyen kişileri buraya yani Düzce'ye bekliyoruz. Onlarda bir kazma vursunlar, onlarda bir kürek toprak buradan çıkartsınlar. Tarihi gün ışığına çıkaralım. Gerçekten burası Türkiye'nin güzide yerlerinden tarihi mekanlarından birisi olacak potansiyele sahip. Bizim amacımız sonradan gelen birikintiyi buradan kaldırıp, tarihi gün ışığına çıkartmak" diye konuştu. Başkan Özlü 3 yıl içerisinde 12 ay kazarak burayı gün ışığına çıkaracaklarını söyledi.

AJANSLARIN BÖLGE MÜDÜRLERİ TARİHİ ALANI GEZDİ

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş ve Demirören Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü Mesut Çatak'a tarihi alanı gezdirdi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Prusias ad Hypium antik kenti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı karar ile 12 ay boyunca kazı yapılacak alanlar arasına girdi. Bu karar ile birlikte kazılara gönüllü olarak yer almak isteyen vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler, kalıntıların bulunduğu alana gelerek burada Düzce Müze Müdürlüğü arkeologlarının gözetiminde kazı çalışması yapabilecekler.

(Ali Yıldız – Selçuk Akyol/İHA)

Kaynak: İHA