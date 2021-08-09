Batı Karadeniz'in doğusu ve Samsun için sağanak uyarısı
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Batı Karadeniz'in doğusu ve Samsun için sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'in doğusu ve Samsun için sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in doğusu ve Samsun çevreleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in doğusu ve Samsun çevreleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerinden itibaren Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

Yağışların, Bartın'ın doğusu ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'un batısında çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların, 12 Ağustos Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yağışlar nedeniyle meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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