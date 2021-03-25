Batı Karadeniz ile Sakarya'nın doğusunda yarın yoğun kar yağışı bekleniyor
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Batı Karadeniz ile Sakarya'nın doğusunda yarın yoğun kar yağışı bekleniyor

Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel
Batı Karadeniz ile Sakarya'nın doğusunda yarın yoğun kar yağışı bekleniyor

Batı Karadeniz ile Sakarya'nın doğusunda yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz ile Sakarya'nın doğusunda yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sakarya'nın doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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