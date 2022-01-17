Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı

Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı
AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Kurumdan yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği, kar yağışının ise 19 Ocak akşamı etkisini kaybedeceği bildirilen açıklamada, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

Batı Karadeniz, Meteoroloji, kar, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title