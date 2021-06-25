Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'de bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz'de bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç kesimleri ile Çorum çevrelerinde görülecek yağışların, yarın sabah saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya