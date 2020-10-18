Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
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Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

18.10.2020 10:39 | Son Güncelleme: 18.10.2020 10:42
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli sağanak bekleniyor.

Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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