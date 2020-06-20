Batı Karadeniz için sağanak uyarısı Batı Karadeniz'de akşam saatlerine kadar sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz'de akşam saatlerine kadar sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Düzce, Bolu, Karabük, Bartın ile Zonguldak çevreleri ile Sakarya'nın doğusunda akşam saatlerine kadar kuvvetli ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA