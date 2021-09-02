Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
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Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de aralıklarla halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın öğleye kadar Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Geçtiğimiz günlerde felaketi yaşayan Batı Karadeniz için Meteoroloji'den sel uyarısı! Gece yarısı etkili olacak
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