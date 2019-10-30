Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

30.10.2019 22:56

Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda, akşam saatlerinde ise bölge genelinde etkisini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde, batısında da yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Söz konusu fırtınanın, ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA