Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası'nda acente toplantısı

20.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:30

Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası Başkanı İrfan Erdem, ilçedeki acente hizmetleri veren firmaların yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, oda olarak üyelerin karşılaştığı sorunlarının çözümü noktasında adımlar atıldığını söyledi.

Acentelerin Erdemir Limanı'nda 2,5 yıldır hizmet veremediğini belirten Erdem, "Biz de konuyu Erdemir yöneticileri ile yapacağımız toplantıda dile getireceğiz." dedi.

Toplantıya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş de katıldı.

Kaynak: AA