Batı Karadeniz'deki sellerde 82 kişi hayatını kaybetti
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Batı Karadeniz'deki sellerde 82 kişi hayatını kaybetti

Batı Karadeniz'deki sellerde 82 kişi hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz Bölgesi'nde başlayan aşırı yağışlar sonucu yaşanan sellerde meydana gelen can kayıplarının, Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10 ve Bartın'da 1 kişi olmak üzere 82'ye yükseldiğini açıkladı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz Bölgesi'nde başlayan aşırı yağışlar sonucu yaşanan sellerde meydana gelen can kayıplarının, Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10 ve Bartın'da 1 kişi olmak üzere 82'ye yükseldiğini açıkladı.

AFAD, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 11 Ağustos'ta başlayan aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sellere ilişkin yeni bilgileri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; yaşanan sel olaylarında Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10 ve Bartın'da 1 olmak üzere toplam 82 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

2 BİN 483 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Taliye çalışmaları kapsamında sel afeti sonrası; Bartın'ın Ulus ilçesinde 359, Kastamonu'da 1480 kişi, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 644 afetzede güvenli bölgelere tahliye edildi. Toplamda 2 bin 483 vatandaş tahliye edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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