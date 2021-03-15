Batı Karadeniz'deki iş insanları için "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" düzenlenecek
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Batı Karadeniz'deki iş insanları için "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" düzenlenecek

15.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:52
Batı Karadeniz'deki iş insanları için

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda, İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği eğitim organizasyonuyla Batı Karadeniz illerindeki iş çevrelerine yönelik...

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda, İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği eğitim organizasyonuyla Batı Karadeniz illerindeki iş çevrelerine yönelik "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" düzenlenecek.

Bakanlığın, seminerleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde çevrim içi devam ediyor.

Bu kapsamda, Bolu, Gerede-Bolu, Zonguldak, Devrek-Zonguldak, Çaycuma-Zonguldak, Düzce, Kocaeli ve Gebze-Kocaeli'de yerleşik iş çevrelerine yönelik, 23-24 Mart tarihlerinde, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri gerçekleştirilecek.

Seminerlerde, Bakanlıkça "İhracatta Uygulanan Destek Programları", "Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu", "İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları, Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları", "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ve E-Ticaret/E- İhracat Uygulamaları" konuları ele alınacak.

Bu yıl, video konferans yoluyla, 55 seminer düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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